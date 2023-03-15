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Агент Кейта Бальде назвал фейками сообщения о дисциплинарных мерах к игроку в "Спартаке"

Агент Кейта Бальде назвал фейками сообщения о дисциплинарных мерах к игроку в "Спартаке"

Агент сенегальского нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло отреагировал на сообщения о том, что его клиент не выходит на поле в составе красно-белых из-за дисциплинарных мер со стороны главного тренера Гильермо Абаскаля.

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