Агент Кейта Бальде назвал фейками сообщения о дисциплинарных мерах к игроку в "Спартаке"

Агент сенегальского нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло отреагировал на сообщения о том, что его клиент не выходит на поле в составе красно-белых из-за дисциплинарных мер со стороны главного тренера Гильермо Абаскаля.