«Стыдно сказать»: Салтыкова раскрыла секрет своей красоты

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости и красоты. Звезда девятностых призналась, что на шестом десятке она никак не ухаживает за собой, ведь больше занята работой и гастролями.
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