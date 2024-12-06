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«Стыдно сказать»: Салтыкова раскрыла секрет своей красоты

«Стыдно сказать»: Салтыкова раскрыла секрет своей красоты

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова раскрыла секрет своей молодости и красоты. Звезда девятностых призналась, что на шестом десятке она никак не ухаживает за собой, ведь больше занята работой и гастролями.

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