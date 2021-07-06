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«Хочу уйти от мужа»: история жительницы Приморья всколыхнула соцсети

«Хочу уйти от мужа»: история жительницы Приморья всколыхнула соцсети

«Помогите советом, как быть… хочу уйти от мужа, устала от его бесконечного пьянства. Но очень боюсь — зарплата маленькая, и в городе совсем одна — ни родных, ни друзей нет… руки просто опускаются», — пишет автор в паблике «Анонимный Уссурийск».

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