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Газета.ру

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Экономист Риттер: правительство США может пойти на резкое увеличение инфляции

Экономист Риттер: правительство США может пойти на резкое увеличение инфляции

Администрация США, пытаясь сократить государственный долг, может допустить резкий рост цен. Об этом РИА Новости рассказал ученый-экономист, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.

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