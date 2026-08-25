Экономист Риттер: правительство США может пойти на резкое увеличение инфляции

Администрация США, пытаясь сократить государственный долг, может допустить резкий рост цен. Об этом РИА Новости рассказал ученый-экономист, заведующий кафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.
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