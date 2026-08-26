Чистая прибыль Московской биржи выросла на 4,7% во II квартале 2026 года

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2026 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,8 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии