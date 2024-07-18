Для челябинских бойцов СВО стала доступна ещё одна бесплатная мера поддержки

Об этом рассказали в государственном фонде "Защитники Отечества".Южноуральские ветераны, принимавшие участие в проведении специальной военной операции и их семьи могут обратиться за поддержкой на специальную горячую линию.
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