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Для челябинских бойцов СВО стала доступна ещё одна бесплатная мера поддержки

Для челябинских бойцов СВО стала доступна ещё одна бесплатная мера поддержки

Об этом рассказали в государственном фонде "Защитники Отечества".Южноуральские ветераны, принимавшие участие в проведении специальной военной операции и их семьи могут обратиться за поддержкой на специальную горячую линию.

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