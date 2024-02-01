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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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  • Боцман
    Мишустина надо накормить этим дерьмом. Может тогда начнутся проверки , пора навести порядок с продуктами и ларьками!!!Из киоска с шаурм...
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Андрей Бочкарёв: На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

Андрей Бочкарёв: На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работыЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что на мосту через реку Битцу, строящемся на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», завершено устройство всех опор, железобетонных балок пролетного строения и железобетонной плиты, начались подготовительные работы по устройству парапетного ограждения.

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