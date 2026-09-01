Первая операция "ВТБ Мои инвестиции" по механизму М2М заняла 7 минут

«ВТБ Мои инвестиции» 1 сентября получили первый перевод ценных бумаг клиента по механизму М2М (СБП ЦБ).
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