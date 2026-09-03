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Мировое обозрение

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Производство более пяти тысяч БПЛА для Украины развернули под Мюнхеном

Производство более пяти тысяч БПЛА для Украины развернули под Мюнхеном

В Баварии, в районе Большого Мюнхена, запущено серийное производство боевых беспилотников большой дальности для Украины.

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