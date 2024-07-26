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В Новороссийске зажгли сотни свечей

В Новороссийске зажгли сотни свечей

Акцию провели в честь Дня памяти детей-жертв военных действий в Донбассе.Ко Дню памяти детей-жертв военных действий в Донбассе в Новороссийске зажгли сотни свечей.

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