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Царьград

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Россия будет сбивать БПЛА прямо над Балтикой? Из Госдумы прозвучало важное заявление

Россия будет сбивать БПЛА прямо над Балтикой? Из Госдумы прозвучало важное заявление

Россия может начать сбивать БПЛА прямо в небе над Прибалтикой. Из Госдумы прозвучало важное заявление.

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