ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в работе на разведку Украины. Это уже третий случай в регионе с конца апреля

ФСБ заявила о задержании подозреваемого в работе на ГУР жителя Владивостока Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую разведку, сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
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