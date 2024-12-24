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Малкин сделал то, что до него в НХЛ удавалось лишь Овечкину среди россиян

Малкин сделал то, что до него в НХЛ удавалось лишь Овечкину среди россиян

Утром 24 декабря (по московскому времени) в НХЛ завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своем льду «Филадельфия Флайерз» и добился победы со счетом 7:3.

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