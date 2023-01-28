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Источник «360»: мужчина напал с ножом на сотрудника алкомаркета

Источник «360»: мужчина напал с ножом на сотрудника алкомаркета

Мужчина неожиданно напал на продавца магазина «Красное&Белое» в Екатеринбурге. По данным источника «360», молодой человек серьезно ранен в руку: перерезаны сухожилия, несколько пальцев не работают и, возможно, уже никогда не будут действовать.

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