Йеменские последствия

Цены на автомобильное топливо на французских заправках стали невыносимыми для граждан после их резкого роста на фоне обострения ситуации вокруг Ирана (с) МакронМы скоро будем иметь рекордные цены на топливо.
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