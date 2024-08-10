Суд арестовал квартиру дочери начальника управления кадров МО Кузнецова

Басманный суд Москвы постановил арестовать квартиру дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, согласно материалам дела, которыми располагает РИА Новости.
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