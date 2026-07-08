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Серебряный век Алтая: как старообрядцы развивали горное дело в Сибири. Лекция

Серебряный век Алтая: как старообрядцы развивали горное дело в Сибири. Лекция

Староверы, или старообрядцы, играли огромную роль в освоении Алтая и в развитии здесь горного дела. Достаточно сказать, что почти все приказчики Колывано-Воскресенского и даже Барнаульского завода являлись людьми, не принявшими церковную реформу середины XVII века.

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