Раскрыта тайна гибели парохода «Дзержинский» в Новосибирске

Речные разгильдяи Виной всему была на реке аварийность, которая в тревожные годы никуда не делась. Несмотря на все административные усилия, карательную политику и строгий надзор, в конце войны ситуация с аварийностью судов в корне не изменилась.
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