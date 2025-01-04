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Вечерний Новосибирск

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Раскрыта тайна гибели парохода «Дзержинский» в Новосибирске

Раскрыта тайна гибели парохода «Дзержинский» в Новосибирске

Речные разгильдяи Виной всему была на реке аварийность, которая в тревожные годы никуда не делась. Несмотря на все административные усилия, карательную политику и строгий надзор, в конце войны ситуация с аварийностью судов в корне не изменилась.

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