Время на исчезновение: как долго природа будет очищаться от следов человечества

Исследователи рассказали, как долго природа будет очищаться от следов человечества.Учёные объяснили, как полное исчезновение человеческой цивилизации повлияет на Землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Вас много, а нас - рать: За 4 часа Путин прогнул США, Киев и ЕС. Особое послание Трампу. Зеленский уходит. Французы покидают Одессу
- Мигранты-студенты, устроившие протест в Ставрополе, покинут Россию
- О засаде и массовых смертях на выходе из трубы в Судже: Трое суток в окружении. "Аид" был поражён - Троих бойцов нашли на третьи сутки
Свежие комментарии