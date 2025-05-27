На рынок выпустили смартфон с кофейным ароматом

Запах – это побочный эффект использования задней панели из веганской кожи, изготовленной из переработанной кофейной гущи Китайская корпорация Xiaomi представила на своем рынке смартфон Iced Americano из линейки Civi 5 Pro, привлекший внимание благодаря уникальному свойству – он источает легкий кофейный аромат.
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