На рынок выпустили смартфон с кофейным ароматом

Запах – это побочный эффект использования задней панели из веганской кожи, изготовленной из переработанной кофейной гущи Китайская корпорация Xiaomi представила на своем рынке смартфон Iced Americano из линейки Civi 5 Pro, привлекший внимание благодаря уникальному свойству – он источает легкий кофейный аромат.