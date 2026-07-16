В Госдуме предложили индексировать раз в год размер выплат по ОСАГО

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с заместителем Председателя Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в Правительство законопроект о ежегодной индексации страховых выплат по причинению вреда здоровью и имуществу по ОСАГО.
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