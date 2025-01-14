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Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Американские конгрессмены проголосовали против участия трансгендеров в женском спорте

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в женских школьных спортивных командах.

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