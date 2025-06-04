«Вижу его улыбающимся после победы»: Бриаторе рассказал о состоянии Шумахера

fmcitybaigorriaИсполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе, который вернулся к активному управлению коллективом из Энстоуна после ухода Оливера Оукса, рассказал о состоянии своего бывшего подопечного Михаэля Шумахера, который после падения на горнолыжном склоне 29 декабря 2013 года находится вне публики.
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