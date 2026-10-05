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Академик Балабан: авторами идеи оптогенетики были советские ученые Литвин и Синещеков

Академик Балабан: авторами идеи оптогенетики были советские ученые Литвин и Синещеков

Нобелевские лауреаты Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель © The Nobel Prize Ученые Карл Дейссерот (США), Петер Хегеманн (Германия) и Георг Нагель (Германия) смогли выяснить, как нервные клетки участвуют в формировании воспоминаний, эмоций и поведения в живом мозге — за это им и дали Нобелевскую премию в 2026 году.

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