Академик Балабан: авторами идеи оптогенетики были советские ученые Литвин и Синещеков

Нобелевские лауреаты Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель © The Nobel Prize Ученые Карл Дейссерот (США), Петер Хегеманн (Германия) и Георг Нагель (Германия) смогли выяснить, как нервные клетки участвуют в формировании воспоминаний, эмоций и поведения в живом мозге — за это им и дали Нобелевскую премию в 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Подросток, найден...
- ЕК В США женщина уви...
- АА Мишустин назначил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым