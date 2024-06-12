Какие трудности и шансы подарит неделя с 17 по 23 июня 2023 года согласно финансовому гороскопу Алёна ЮрьеваНовая неделя обещает быть насыщенной и непредсказуемой в финансовой сфере для всех знаков зодиака.
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