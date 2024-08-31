Важный шаг к виртуальной реальности полного погружения (FDVR)

Игру Дум запустили на нейросети. Без программирования, движка и тому подобного — нейросеть просто насмотрелась вдоволь, как другие играют в Дум, и теперь может рисовать игрокам кадры игры в режиме реального времени.
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