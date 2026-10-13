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Царьград

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Продажи антидепрессантов в Адыгее выросли на 34% до 42 млн рублей

Продажи антидепрессантов в Адыгее выросли на 34% до 42 млн рублей

За первые семь месяцев 2026 года аптеки Республики Адыгея реализовали 42 491 упаковку антидепрессантов на сумму почти 42 млн рублей, что на 34% превышает прошлогодний показатель в денежном выражении.

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