Костомаров о нейтральном статусе: все должно решиться на более высоком уровне

Олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, выступавший с Татьяной Навкой, после участия в новогоднем "VK Лектории" высказался о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры - 2024 в нейтральном статусе, отметив, что ему сложно ответить, стоит ли ехать.