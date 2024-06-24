В Петербурге отреставрируют фасад здания в комплексе Иоанновского монастыря

Работы планируют завершить к апрелю В Петербурге отреставрируют фасад здания, входящего в комплекс «Иоанновского монастыря», сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, которая выдала ордер для обеспечения работ по установке строительных лесов.
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