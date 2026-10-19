Китайские исследователи из Института физики твердого тела Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук создали наночастицы из оксида кремния, которые помогают закреплять пестициды на листьях сельхозкультур.
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