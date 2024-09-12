Global Look Press/Daniel Bockwoldt/dpa Украинцам необходимо понимать, что американским властям глубоко наплевать на их жизни, сказал лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой.
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