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Лидер Pink Floyd Уотерс заявил, что властям США наплевать на жизни украинцев

Лидер Pink Floyd Уотерс заявил, что властям США наплевать на жизни украинцев

Global Look Press/Daniel Bockwoldt/dpa Украинцам необходимо понимать, что американским властям глубоко наплевать на их жизни, сказал лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой.

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