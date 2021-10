#GOLD posible onda C o 3 alcista GOLD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) COMEX:GC1! GustavoGREC10 El oro lleva cerca de 15 meses corrigiendo, sin embargo, desde el piso del 8 de marzo de este año, ha subido en impulso, y mientras no perforemos 1,719 podríamos estar ante un impulso intermedio que nos lleve a la zona de 1,932.