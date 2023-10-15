Депутат сейма Каминьский указал на превращение Польши в «полезного идиота» Киева Депутат сейма от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский заявил, что польские элиты всегда поддерживали Украину в ущерб национальным интересам, граждан республики сделали «полезными идиотами» Киева.