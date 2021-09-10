Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Сотрудники подразделений по вопросам миграции системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник

Сотрудники подразделений по вопросам миграции системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник

Миграционные подразделения отличаются богатой историей и традициями. Более трех веков назад в этот день император Петр I подписал именной указ Сенату, которым заложил основы государственного контроля и учета приезжающих в Россию иностранцев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх