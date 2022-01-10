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«Кто свой, кто чужой»

«Кто свой, кто чужой»

По ситуации в Казахстане сделаны выводы — 10 января представители властей республики заявили, что протесты «послужили лишь дымовой завесой», ей воспользовались криминальные группы, которые выступили авангардом противостояния с силами правопорядка.

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