«Пустоты в космосе нет. Пустота светится черным светом»: как снимался великий детский фильм «Москва-Кассиопея»

Получившийся у Викторова длинный фильм согласились не сокращать, а разделить на две части длиной 77 и 84 минуты С одной стороны, режиссер Ричард Викторов любил фантастику, подумывал о том, чтобы экранизировать повесть братьев Стругацких «Малыш».