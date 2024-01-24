Вы росли в СССР? Тогда не пройдете этот тест по забавному советскому мультфильму «Летучий корабль»

Сможете ли вы блеснуть полетом мысли и похвастать улетной памятью? фото: кадр из мультфильма «Летучий корабль» (1979)Дошло до нас, о великий читатель, что грядет вылет в прокат фильма под названием «Летучий корабль».
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