Подготовлен законопроект, расширяющий количество случаев для получения бесплатной юридической помощи участниками СВО

Об этом в пятницу сообщила заместитель министра обороны России Анна Цивилева, во время совещания с представителями государственной системы бесплатной юридической помощи, органов исполнительной власти субъектов РФ и филиалов фонда «Защитники Отечества» под председательством Министра юстиции России Константина Чуйченко.
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