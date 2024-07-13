Подготовлен законопроект, расширяющий количество случаев для получения бесплатной юридической помощи участниками СВО

Об этом в пятницу сообщила заместитель министра обороны России Анна Цивилева, во время совещания с представителями государственной системы бесплатной юридической помощи, органов исполнительной власти субъектов РФ и филиалов фонда «Защитники Отечества» под председательством Министра юстиции России Константина Чуйченко.