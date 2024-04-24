Патрушев обсудил обстановку в АТР с коллегами по АСЕАН

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) с координатором диалогового партнерства Россия - АСЕАН, заместителем гендиректора департамента разведки и контрразведки Минобороны Камбоджи Дуонг Уддам.
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