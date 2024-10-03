«Ливерпуль» одолел «Болонью»: тренер об опасной игре и неудачных пасах

Второй тур Лиги чемпионов принес напряжённую встречу между «Ливерпулем» и «Болоньей». Несмотря на два гола в ворота соперников, тренер «Ливерпуля» признал, что матч был непростым, и команда столкнулась с серьёзными трудностями от упорной итальянской защиты.