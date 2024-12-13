Искусственный интеллект и юридические чат-боты: враги или помощники юриста?

Современные технологии меняют юриспруденцию быстрее, чем можно представить. Искусственный интеллект (ИИ) и юридические чат-боты всё чаще внедряются в работу юристов, вызывая споры: они враги, способные вытеснить юристов с рынка, или помощники, упрощающие жизнь профессионалов? Давайте разберёмся, как использовать ИИ и чат-ботов, чтобы извлечь максимум пользы и избежать угроз.