В Пекине заработал пресс-центр для предстоящих сессий ВСНП и ВК НПКСК

Пекин, 27 февраля /Синьхуа/ -- Пресс-центр для третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва и третьей сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва официально приступил к работе в четверг в отеле Media Center Hotel в Пекине.
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