Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Лада» показала новую форму с филином на логотипе. По регламенту КХЛ эмблема спонсора не может быть основной

«Лада» показала новую форму с филином на логотипе. По регламенту КХЛ эмблема спонсора не может быть основной

Причиной появления новой эмблемы (изначально заявленной как альтернативной) на форме стали требования регламента КХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх