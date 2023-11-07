Большое обновление Telegram: розыгрыши призов в каналах и бесплатная подписка Premium

Команда Telegram запустила свежее крупное обновление популярного мессенджера. Одно из самых главных новшеств апдейта – владельцы каналов теперь могут проводить розыгрыши, случайным образом распределяя призы среди подписчиков.
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