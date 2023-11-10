Экологическая акция ´Чистый берег´ прошла в Ленинском районе г. Бобруйска.

В год Мира и созидания в Ленинском районе г.Бобруйска состоялась экологическая акция ´Чистый берег´ с участием активистов Ленинского РК ОО ´БРСМ´, в рамкой которой 3 ноября 2023 года была приведена в порядок прибрежная полоса реки Березина от улицы Калинина до автомобильного моста (п.