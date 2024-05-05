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14 скрытых причин лишнего веса

14 скрытых причин лишнего веса

Знаете ли вы, что кроме переедания и отсутствия спорта к пополнению приводят и некоторые другие факторы – скрытые причины лишнего веса? Они заставляют вас неосознанно превышать рекомендованный калораж питания и приводят к замедлению обмена веществ, а вы никак не можете понять, почему полнеете.

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