14 скрытых причин лишнего веса

Знаете ли вы, что кроме переедания и отсутствия спорта к пополнению приводят и некоторые другие факторы – скрытые причины лишнего веса? Они заставляют вас неосознанно превышать рекомендованный калораж питания и приводят к замедлению обмена веществ, а вы никак не можете понять, почему полнеете.