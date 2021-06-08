ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 июня 2021 года

Энергетический прогноз на девятое число шестого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1169 =Благодарность – это ключ к Любви; Любовь – это ключ к Единению человека с Богом, духовному Преображению = В подсознании находится вся информация, управляющая вашей Жизнью, вашей внешней Реальностью = Главное, мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации =Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества = Забудьте о стремлении быть сильным.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
ПОНРАВИЛОСЬ ОСОБО: "Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества " и "Благодарность – это ключ к Любви; Любовь – это ключ к Единению человека с Богом, духовному Преображению". БЛАГОДАРЮ!
Ольга и Иван SEIFERT

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