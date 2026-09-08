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70-летняя Лариса Долина поселилась в квартире беглого пианиста Игоря Райхельсона

70-летняя Лариса Долина поселилась в квартире беглого пианиста Игоря Райхельсона

70-летняя Лариса Долина недавно переехала в жилой комплекс в Гагаринском районе Москвы. Учитывая печальный опыт с аферистами, певица оформила квартиру на дочь Ангелину, однако сама регулярно появляется в этом доме: соседи не раз замечали артистку, когда она возвращалась с гастролей и концертов.

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