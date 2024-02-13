«Ювентус» опять проиграл, камбэк «Челси» на 90+1, ИИХФ продлила отстранение России, Навка ждет Валиеву в шоу, «государство Татарстан» от Загитовой, 20-я подряд победа Большунова и другие новости

Геркус — о «Зените»: никто из россиян не хочет ехать в команду, где 13 бразильцев

Геркус — о «Зените»: никто из россиян не хочет ехать в команду, где 13 бразильцев https://www.championat.com/football/news-5433292-gerkus-o-zenite-nikto-iz-rossiyan-ne-hochet-ehat-v-komandu-gde-13-brazilcev.html

Лена Мисько

Игорь Семшов (горе-эксперт): "если бы у Абаскаля было российское гражданство его бы уже уволили" Эмери в Англии срочно ищет свой потерянный российский паспорт. Иначе, почему его еще уволили?