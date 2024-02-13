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«Ювентус» опять проиграл, камбэк «Челси» на 90+1, ИИХФ продлила отстранение России, Навка ждет Валиеву в шоу, «государство Татарстан» от Загитовой, 20-я подряд победа Большунова и другие новости

1. «Ювентус» поплыл: проиграли дома «Удинезе» (0:1), продлили серию без побед и отстают от «Интера» уже на 7 очков (проведя на матч больше).

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Комментарии
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Лена Мисько
Геркус — о «Зените»: никто из россиян не хочет ехать в команду, где 13 бразильцев https://www.championat.com/football/news-5433292-gerkus-o-zenite-nikto-iz-rossiyan-ne-hochet-ehat-v-komandu-gde-13-brazilcev.html
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