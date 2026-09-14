В Таиланде арестовали настоятеля древнего буддийского монастыря по обвинению в хищениях

В провинции Айюттхая, Таиланд, задержали 66-летнего настоятеля буддийского монастыря Ват Пхуттхаисаван, Пхра Вачираяна Ви, который обвиняется в присвоении более 100 миллионов батов (около 256 миллионов рублей) из пожертвований прихожан.